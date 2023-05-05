Nevşehir Ticaret Borsası’na ait Nevşehir Canlı Hayvan Pazarı yeniden açılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın SAT-2 serotipi şap hastalığını yayılmasını önlemek için kordon-karantina dahil olmak üzere tüm tedbirleri bünyesinde alınan tedbirler istikametinde ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklanmıştı.

SAT-2 serotipi şap hastalığının bulaşmasını engellemek için 10.03.2023 Tarihinde Nevşehir İli Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu aldığı 2023/ 02 nolu karar neticesinde 13.03.2023 Pazartesi Tarihinden itibaren komisyonun yeni kararına kadar, Nevşehir Ticaret Borsasına ait Nevşehir Canlı Hayvan Pazarı’nın geçici olarak kapatılmasına karar verilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aldığı karar istikametinde SAT-2 serotipi şap hastalığının sonlanması sebebiyle 04.05.2023 Tarihinde Nevşehir İli Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu aldığı 2023/03 nolu karar neticesinde 8 Mayıs 2023 Pazartesi’den itibaren Nevşehir Canlı Hayvan Pazarı’nın açılmasına karar verildi.