TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadı’nda 1954 Kelkit Spor ile karşılaştı. Nevşehir Belediyespor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadı’nda 1954 Kelkit Spor ile karşılaştı. Nevşehir Belediyespor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Nevşehir Belediyespor daha önce sahasında oynadığı Şile Yıldızspor müsabakasında çıkan olaylar nedeniyle iki maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Stada giremeyen Nevşehir Belediyespor taraftarı da karşılaşmayı stat yanında bulunan binaların çatısına çıkarak seyretti. Tehlikeye aldırmadan takımlarına destek olmak için çatıya çıkan taraftarlardan Necdet Yurttan ve İrfan Temur yaptıkları açıklamada, "Takımımızı desteklemek için buradayız. Nevşehir Belediyespor nereye biz oraya" şeklinde konuştu.