Nevşehir Belediyespor’un Olağanüstü Genel Kurulu sonrasında Kulüp Başkanlığına Serdar Acarhoroz seçildi. Kongre sonrasında ilk olarak basın mensupları ile bir araya gelen Serdar Acarhoroz; “ Biz Nevşehir Belediyespor’u tüm bileşenleri ile birlikte daha güçlü hale getirebilirsek, yani bizi tutabilirsek, inanın bizi kimse tutamaz dedi.

Nevşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Serdar Acarhoroz, Nevşehir Crowne Plaza’ da olağanüstü Genel Kurul sonrasında başkanlığa seçilmesinin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Kulüp Başkanı Serdar Acarhoroz yaptığı açıklamada; “Alt yapısı olmayan bir spor kulübü temelsiz bir eve benzer. Sağlıklı bir altyapı çalışması ile gençlere Nevşehir Belediyespor bünyesinde imkanda sunarak daha üst liglerde oynayabilecek bir takım ortaya çıkartacağız. Bu Nevşehir Belediyespor’a güç veren taraftarları başta olmak üzere bu şehirdeki herkesin katkısı ile olacak. Ben çok açık sözlü bir insanım. Nevşehir’e Nevşehir Belediyespor’un başarısı için geldim. Bu başarıyı ortaya koyabilme adına da tüm birikimlerimizi kulübümüz için yönlendirmeye de kararlıyım. Futbolcuları ile uyumun yanı sıra taraftarlarımızın da bizim en temel gücümüz olduğu inancından hareketle Nevşehir Belediyespor’u başarılı noktalara ulaştırabileceğimize inanıyorum. Bu çerçevede eğer bizi tutabilirsek, bizi kimse tutamaz" diye konuştu.