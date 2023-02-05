TFF. 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Amasyaspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. 7. sırasında yer alan Nevşehir Belediyespor puanını 36’ya yükseltirken, Amasyaspor ise 21 puanda kaldı.

TFF. 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Amasyaspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. 7. sırasında yer alan Nevşehir Belediyespor puanını 36’ya yükseltirken, Amasyaspor ise 21 puanda kaldı.

Stad: Gazi Stadı

Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz xx, Mehmet Büyükyılmaz xx, Nihat Ökten xx

Nevşehir Belediyespor: Şener xx, Birhan xx, Erdi xx (Rahmi Can dk. 45 xx), Halil İbrahim xx (İbrahim dk. 70 x), Orhan xx, Özgür Can xx (Ali dk. 82 x), Baran xx, Hüseyin xx, Ömer xx (Ali Küçük dk. 45 xx), Onur xx, Dilaver xx (Batuhan dk. 82 x)

Yedekler: Yağızcan, Berkay

Amasyaspor: Taylan x, Cuma Ali x, Can x, İsmail x, Ahmet Buğrahan x (Semih dk. 88?), Muhammed Emin x, Emre x (Alper dk. 88 ?) , Fevzi Can x (Yakup dk. 61 x) , Taha x (Hamza dk. 67 x), Emircan x (Alper dk. 61 x), Ethem x

Yedekler: Onur, Mehmet, Sarp

Goller: Ali Kucık (dk. 48, 90 ), Baran Sarka (dk. 74), Özgür Can (dk. 79),

Sarı Kartlar: Dilaver, Rahmi (Nevşehir Belediyespor), Mehmet Erdal Alpaslan, Ethem, Taylan, Hamza (Amasyaspor)