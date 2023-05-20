TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin son haftasında kendi sahasında Eskişehirspor’u konuk etti. Mücadeleyi Nevşehir Belediyespor 3-2 kazandı. 3 puanı 3 golle alan Nevşehir Belediyespor puanını 58’e yükselterek play-off oynama hakkı kazanırken, konuk ekip Eskişehirspor ise 26 puanda kalarak Bölgesel Amatör Lige düştü.

Stad: Gazi Stadı

Hakemler: Onur Güneş xx, Ali Etlikci xx, Emir Kılıçarslan xx

Nevşehir Belediyespor: Şener xx, Berkay Göçmen xx, Ömer xx, Onur x (Yakup Berk Dk. 55 x) Kerem Can xx, Erdi xx, İbrahim x (Alparslan Dk. 64 x), Berkay Tekin xx, Ali Kuçik xx (Ali Kılıç Dk. 46), Dilaver xx (Batuhan Dk. 46 x), Özgür Can xx (Samet. Dk. 55 x)

Yedekler: Yağızcan, Rahmi Can

Eskişehirspor: Efehan x, Furkan x, Arda x, Bartu x (İsmet Dk. 43 x), Berke x (Eren Dk. 69 x), Furgan x, Serdar x (Yunus Emre Dk. 57 x), Ayberk x (Hasan Alp Dk. 70 x), İlker xx, Barış x (Berkay Dk. 57), Onur x

Yedekler: Arif Ersagun, Eren, İsmet, Melih.

Goller: Ali Kuçik (dk. 3), Dilaver Güçlü (dk. 44), Berkay Göçmen (Dk. 49) (Nevşehir Belediyespor), İlker (dk. 21 ve 83) (Eskişehirspor)

Sarı Kart: Özgür Can Özcan, Yakup Berk, (Nevşehir Belediyespor), Onur Arı (Eskişehirspor)