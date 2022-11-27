Goller: Ali Kucık (dk. 22), Baran (dk. 56) Nevşehir Belediyespor, Raşit (dk. 78 ve dk. 90 pen)

TFF 3. Lig 1’inci Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında GEMA Polimer Şile Yıldızspor’ı konuk etti. Nevşehir Belediyespor, 8 kişi tamamladığı karşılaşmada sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

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