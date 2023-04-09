Bunlar da ilginizi çekebilir

Başkan Savran, depremzedelerle iftar yaptı

Başkan Savran, depremzedelerle iftar yaptı

TFF 3. Lig 1. Grup’un 27. haftasında Nevşehir Belediyespor sahasında ES Elazığspor’u konuk etti. Ev sahibi Nevşehir Belediyespor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakayı Elazığspor 3-2’lik galibiyetle kazandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.