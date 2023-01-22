Türkiye 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında 1954 Kelkit Belediye Sporu ağırladı. Nevşehir Belediyesporun cezası nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

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