Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Paşakonağı’nda sunulan ücretsiz YKS tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti, öğrenci ve velilerden yoğun ilgi görüyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Eğitime ve gençlere yönelik birçok önemli projeyi hayata geçiren Nevşehir Belediyesi, YKS sonuçlarının açıklanması ve tercih sürecinin başlamasıyla birlikte geçtiğimiz günlerde Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile PEGEM Akademi & Kurs işbirliğinde öğrenciler için uzman rehber ve eğitmenler eşliğinde ücretsiz rehberlik ve tercih hizmeti başlattı.

Heyecan dolu tercih sürecinde hayalleri doğrultusunda en uygun üniversite ve bölümü seçmek isteyen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla başlatılan tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti Paşakonağı’nda gerçekleştiriliyor.

05 Ağustos 2022 Cumartesi gününe kadar açık olacak olan merkezde gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru yapabilmeleri için destek olunacak.