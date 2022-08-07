Nevşehir Belediyesi tarafından mahallelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, mahallelerdeki acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek, çözüme kavuşturuyor. Muhtarların, ilettiği talepleri hızlı bir şekilde yerine getiren ekipler, son 7 ayda 1258 bakım, onarım ve asfalt yama çalışması talebini yerine getirerek, çözüme kavuşturdu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ile birlikte faaliyetlerinin sürdürürken Başkan Dr. Mehmet Savran’ın göreve gelmesinin ardından buradan ayrılan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, 53 personel ve 13 iş makinesi ile mahallelerin acil ihtiyaçlarını daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılıyor. Hizmetlerini aynı anda daha çok mahallede sürdürebilmek amacıyla ihtiyaca göre personel sayısını artıran ve araç parkını genişleten müdürlük, modern iş makineleri ve ekipman desteğiyle muhtarlar tarafından kendilerine ulaştırılan sorunlar karşısında ihtiyaç duyulan mahallelere kısa sürede ulaşarak, sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, iş makineleri ile bozulan yolların onarılması, yaya kaldırımlarının bakım ve onarımı, küçük parke ve torba asfalt (soğuk yama asfalt) ile yollarda oluşan çukurların kapatılması başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanlarında çok farklı hizmetlerle göz doldurarak, muhtarların ve vatandaşların takdirini kazanıyor.