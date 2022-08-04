Nevşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında yapıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti, MHP, İYİ Parti ve bağımsız meclis üyelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Nafiz Dirikoç ,Mustafa Alevli, Ersin Erol ve Furkan Feralan katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; ilk olarak mülkiyeti Nevşehir Belediyesi’ne ait olan 645 Ada 41 Nolu parselin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne tahsisinin yapılması konusu görüşüldü. Meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilen tahsis görüşmesinin ardından ise Merkez Kentsel Dönüşüm İmar Planına yapılan itirazlar değerlendirildi.

Plana yapılan itirazlar yine meclis üyelerinin oy birliği ile ret edilirken Paşa Konağı içerisine kütüphane kurulması hususu meclis üyelerince kabul edildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi ile devam eden toplantıda Fen İşleri Müdürlüğünce karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere araç kiralama hizmeti alım işi oylanarak meclis toplantısı sona erdi.

Nevşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleştirecek.