Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’ndeki sıcak asfalt çalışmasını gece geç saatlere kadar çalışarak tamamladı.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’ndeki sıcak asfalt çalışmasını gece geç saatlere kadar çalışarak tamamladı.

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından bir süre önce Güzelyurt Mahallesi’ndeki Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’nde başlatılan altyapı yenileme çalışması tamamlandı. Mahalle sakinlerini daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ile buluşturmak için içme suyu altyapısını tamamen yenileyen belediye ekipleri üstyapı için de yoğun birt mesai gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri daha önce parke taşla kaplı olan yolu sıcak asfalt konforu ile buluşturmak için ilk olarak PMT serimi gerçekleştirdi. PMT seriminin ardından belediye ekipleri gece geç saatlere kadar çalışarak sıcak asfalt dökümünü tamamladı ve cadde yeniden araç trafiğine açıldı.