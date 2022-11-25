25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Nevşehir’de düzenlenen programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Nevşehir’de düzenlenen programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Program şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların fotoğrafının yer aldığı ‘yaşasalardı’ isimli sergi ile başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KADES uygulamasının da tanıtıldığı programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; “Kadına şiddet konusu ele alındığında söylenecek çok şey var, gerçekten çok yaralı olduğumuz ve üzüldüğümüz bir konu. Ancak ben iki konuya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, kadına yönelik şiddetin veya insana yönelik şiddetin bir alışkanlıktan çıkarılması gerekiyor. Bu da çocuklarımızın eğitimi ile mümkün. Tabii eğitimi verecek anne-babanın da şiddete yönelmeyen, şiddetin çözüm olmadığını bilen kişiler olması gerekiyor. Bu anlamda da hem İç İşleri Bakanlığı hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının çalışmaları var. Bizler de toplumun bireyleri, idarecileri olarak bu konuda her türlü imkânı kullanıp toplumu eğitmeyi bir görev bilmeliyiz. Çünkü şiddeti mantıklı bulan, şiddetin sebebi olduğunda şiddeti makul gören bir anlayış ile şiddeti önlemek çok zor” ifadelerini kullandı.

Savran; “İkinci dikkat çekmek istediğim konuda kadına yönelik şiddet söz konusu olduğunda bunun sosyal, toplumsal bir sorun olduğunu kabul etmek, yönetimsel-siyasi bir problem olmadığını bilmek gerekiyor. Ne yazık ki kadına yönelik şiddetle karşılaştığımızda, kadın cinayetleri olduğunda bazı çevreler mevcut iktidarın, devletin bir hatası, politikası sonucu oluştuğunu lanse ederek toplum üzerinde algı oluşturmaya çalışıyor. Bu durum kadına yönelik şiddetle mücadeleye çok zarar veriyor. Aslında onların niyetleri kadına yönelik şiddetle mücadele olsa toplumsal ve sosyal sorunları kabul edip bu anlamda hep birlikte mücadele edip, sorun çözüm odaklı olurlar” dedi

Savran, Bizler hem Müslüman toplum olarak hem de Türk milletinin bireyleri olarak şiddetten çok uzak bir toplumuz, şiddet genlerimize aykırı. Peygamber Efendimiz, ’Cennet annelerin ayakları altındadır’ der. Dinimiz, bir insanı öldürmenin en büyük günahlardan olduğunu söyler. Anadolu’nun sesi olan büyük üstat Neşet Ertaş, ‘Kadınlar insan, bizler insanoğlu’ der. Bunların topluma öğretilmesi ve bizlerin kendi kimliğimize bürünmemiz gerekiyor, bu şekilde kadına yönelik şiddeti önleyeceğimizi düşünüyorum” dedi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen program protokol üyelerinin hediye takdimi ile son buldu.