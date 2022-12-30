Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yeni yılda da Nevşehir’e hizmet için aynı heyecanla çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yeni yılda da Nevşehir’e hizmet için aynı heyecanla çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Lale Sanayi Sitesi 2. Blok ve Metal İş Sanayi Sitesi’nde işyeri ziyaretlerinde bulundu. Ziyaret ettiği esnaflarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Savran, esnaflara Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve yeni yılda hayata geçireceği projeler hakkında bilgi verdi.

Esnafların yeni yılını tebrik eden Başkan Savran; “Nevşehirli hemşehrilerimizin mutlu olması için çalışıyoruz. Bunu da istişarelere önem vererek yapıyoruz. Çok şükür geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılında birçok önemli çalışma gerçekleştirdik. İnşallah yeni yılda da aynı heyecanla bu şehir için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.