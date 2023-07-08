Nevşehir-Avanos karayolu asfalt yenileme çalışmaları başladı.

Yapılacak olan asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla Zübeyde Hanım Caddesi, Nevşehir-Avanos güzergâhı Öğretmenevi ile İl Jandarma kavşağı arasındaki karayolu 1 ay boyunca trafiğe kapanırken güzergâhta gerekli trafik işaretlemeleri yapıldı. Asfalt yenileme çalışmaları Zübeyde Hanım caddesi, Nevşehir Avanos güzergâhı Öğretmenevi ile İl Jandarma kavşağı istikametlerinde yaklaşık 10 kilometrelik güzergâhta 30 gün içerisinde tamamlanacak. 2 güzergâh istikametinde trafik akımı gelişli - gidişli olarak sağlanacak. Trafik akımının olduğu güzergâha çıkan tali yollar gerekli işaretlemeler ile trafiğe kapatılırken yol üzerinde bulunan iki petrol istasyonu önü, Muhsin Yazıcıoğlu caddesi ve Hastane Köprülü kavşaktan anayola katılan araçların yolun karşı tarafına geçmelerini engellenmek amacıyla sabit ve sık şekilde dubalar monte edildi. Avanos-Nevşehir güzergâh istikametinde yol kapalı olduğundan hastane üst geçidinden Nevşehir Devlet Hastanesine geçiş bulunmamakla birlikte Devlet Hastanesine gidişler, Medaş kavşağından 50. yol istikametinden sağlanırken yol üzerinde gerekli bilgilendirme levhaları yerleştirildi.

Zübeyde Hanım Caddesi, Nevşehir Avanos güzergâhı Öğretmenevi ile İl Jandarma kavşağı güzergâhları üzerinde bulunan Karayolları, Üniversite, Medaş ve Mado kavşağındaki trafik ışıkları fasılalı şekilde çalışacak.