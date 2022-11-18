Nevşehir’de şehir içi toplu taşımada 1 Aralık 2022 tarihinde nakit ödeme işlemli sona eriyor. Bu tarihten itibaren özel halk otobüslerinde sadece NEVKART ile ödeme yapılabilecek. Gülbahçe Parkı içinde yer alan NEVKART işlem merkezi yoğunluk nedeni ile ay sonuna kadar Cumartesi günleri de 10:00 ile 16:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Nevşehir’de şehir içi toplu taşımada 1 Aralık 2022 tarihinde nakit ödeme işlemli sona eriyor. Bu tarihten itibaren özel halk otobüslerinde sadece NEVKART ile ödeme yapılabilecek. Gülbahçe Parkı içinde yer alan NEVKART işlem merkezi yoğunluk nedeni ile ay sonuna kadar Cumartesi günleri de 10:00 ile 16:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Nevşehir’de 5 ayrı hatta faaliyet gösteren özel halk otobüslerinde kartlı ödeme sistemine geçiş için geri sayım başladı. Yapılan çalışma ile birlikte tüm özel halk otobüslerine kartlı ödeme sistemi terminallerinin montajı yapılırken Kart Satış ve Dolum Merkezleri de faaliyetlerini sürdürüyor.

Bir süredir özel halk otobüslerinde uygulanan kartlı ödeme sistemi 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek. Toplu taşıma hizmetlerinden faydalanacak olan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için bu tarihten önce kartlarını kentin farklı noktalarında bulunan Satış ve Dolum Bayilerinden almaları gerekiyor.

Tam Kart almak isteyen vatandaşlar, kartlarını 35 TL karşılığında aşağıda isim ve adresleri bulunan işyerlerinden temin edebilir. Kart sahipleri aldıkları tam kartlara dolumlarını da yine aynı işyerlerinden yapabilir.

Öğrenci, 65 yaş üzeri, engelli, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ise indirimli ve serbest kartlarını Atatürk Bulvarı üzerindeki Gülbahçe Parkı içerisinde bulunan NEVKART İşlem Merkezlerinden alabilecekler. Buradaki işlem merkezi, yoğunluk nedeni ile ay sonuna kadar Cumartesi günleri 10:00 ile 16:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Serbest ve İndirimli Kart alacak kişilerden başvuru sırasında kimlik ve fotoğraf istenecek.

NEVKART işlemleri ile ilgili merak edilen tüm konular için vatandaşlar www.nevkart.com.tr adresini ziyaret edebilecekleri gibi Nevşehir Belediyesi’nin 153 Çağrı Merkezi’ni arayabilecek.