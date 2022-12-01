Nevşehir’de şehir içi toplu taşımada ödeme işlemi sona erdi. Bugünden itibaren vatandaşlar özel halk otobüslerinde sadece NEVKART ile ödeme yapabilecekler.

Nevşehir’de şehir içi toplu taşımada ödeme işlemi sona erdi. Bugünden itibaren vatandaşlar özel halk otobüslerinde sadece NEVKART ile ödeme yapabilecekler.

Nevşehir’de şehir içi ulaşımda vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlayacak olan NEVKART uygulaması başladı. Bugünden itibaren 5 ayrı hatta faaliyet gösteren özel halk otobüslerini kullanacak olan yolcular ödemelerini nakit para yerine NEVKART ile yapacak. Şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden faydalanacak olan vatandaşlar mağduriyet yaşamamak için en kısa sürede kartlarını NEVKART Satış ve Dolum Bayilerinden almaları gerekiyor. Tam Kart almak isteyen vatandaşlar, kartlarını 35 TL karşılığında aşağıda isim ve adresleri bulunan işyerlerinden temin edebilir. Kart sahipleri aldıkları tam kartlara bakiye yükleme işlemlerini de yine aynı işyerlerinden yapabilir.

Öğrenci, 65 yaş üzeri, engelli, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ise indirimli ve serbest kartlarını Atatürk Bulvarı üzerindeki Gülbahçe Parkı ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yaşam Merkezi (Üniversite öğrencileri) içerisinde bulunan NEVKART İşlem Merkezlerinden alabilecekler. Serbest ve İndirimli Kart alacak kişilerden başvuru sırasında kimlik ve fotoğraf istenecek.

NEVKART işlemleri ile ilgili merak edilen tüm konular için vatandaşlar www.nevkart.com.tr adresini ziyaret edebilecekleri gibi Nevşehir Belediyesi’nin 153 Çağrı Merkezi’ni arayabilecek.