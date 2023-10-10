Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ)’nden 16 akademisyen, ABD’nin Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı.

Stanford Üniversitesinin her yıl dünyanın en etkili bilim insanlarını sıraladığı liste, Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı. 22 ana bilim dalı ve 176 alt bilim dalında dünyadaki ilk yüzde 2’lik dilime giren bilim insanlarının dahil olduğu liste, çeşitli bilimsel kriterlerin hesaplanmasıyla oluşturuldu. Akademisyenlerin bilimsel üretkenliği ve çalışmalarının kalitesi gibi ölçütler kullanılarak yapılan sıralamada dünya genelinde 200 bini aşkın isim değerlendirildi. NEÜ, geçtiğimiz haftalarda açıklanan Times Higher Education (THE) 2024 Dünya Üniversite Sıralamasına Türkiye’deki üniversiteler içinde 12’nci, devlet üniversiteleri içinde de 6’ncı olmuştu. NEÜ, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde de yükselişini sürdürerek listeye 16 isimle girdi. 2020 yılında 5, 2021 yılında 7 ve 2022 yılında da 13 bilim insanı ile listede yer alan NEÜ, bu yıl da listedeki bilim insanı sayısını artırmayı sürdürerek 16 akademisyenle listede yer aldı. Necmettin Erbakan Üniversitesinden; Prof. Dr. Adnan Özdemir, Prof. Dr. Ali Tor, Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Prof. Dr. Emrah Torlak, Prof. Dr. Faruk Uğuz, Prof. Dr. Kültigin Türkmen, Prof. Dr. M. Deniz Yılmaz, Doç. Dr. Durmuş Sert, Doç. Dr. Emrah Madenci, Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak, Doç. Dr. Hüseyin Haklı, Doç. Dr. Lokman Gemi, Doç. Dr. Mehmet Yavuz, Doç. Dr. Seçkin Akın, Doç. Dr. Serdar Akbayrak, Doç. Dr. Y. Onuralp Özkılıç listede kendilerine yer buldu.

“Beklenen sonuçlardan birine daha ulaşmanın memnuniyetini yaşıyoruz”

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu yaptığı açıklamada, dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer alan akademisyenleri gönülden kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini ifade etti. Son dönemde Necmettin Erbakan Üniversitesindeki araştırma imkanlarını ve akademisyenlere yönelik destekleri artırmalarının neticesinde beklenen sonuçlardan birine daha ulaşmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirten Rektör Zorlu, “Sıralamalardaki yükselen başarı grafiği ve son açıklanan en etkili bilim insanları sayısındaki artış, beklediğimiz bir sonuç. Araştırma ve bilimsel yayın verilerimizi kurduğumuz sistemle sıkı takip ediyoruz. Veri kaybı yaşamamaya özen gösteriyoruz. Yabancı akademisyenlerle ortak çalışmaları teşvik ediyor, yurt dışına daha yüksek oranda araştırmacı gönderiyoruz. Bir taraftan başarılı akademisyenleri bünyemize kazandırırken bir taraftan da kurum içinde başarıyı teşvik ediyoruz. Bilimsel yayıncılık, büyük veri ve akademik performans faaliyetlerimiz, veriye ve bilimsel kanıtlara dayanarak sürdürülebilir şekilde devam ediyor. Çok daha iyi yerlere geldiğimizi inşallah hep birlikte müşahede edeceğiz” dedi.