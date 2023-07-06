Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi arasında akademik çalışmalarla ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

NEÜ KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi arasında akademik çalışmalarla ilgili iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokollerle, deneysel araştırma merkezi bulunmayan ya da deneysel araştırma merkezleri yeterli şartlara sahip olmayan araştırmacıların, ihtiyaç duydukları deneysel araştırma imkanlarına ulaşabilmeleri için KONÜDAM’ın sahip olduğu imkân ve kabiliyetler muhataplarına sunulacak.

“Hayvan temini, eğitim ve danışmanlık hizmeti”

Protokol sonrasında yaptığı konuşmada KONÜDAM’ın faaliyetlerinden bahseden Prof. Dr. Yılmaz, “KONÜDAM’da, insanlar üzerinde denenmesi uygun olmayan araştırmaların, hayvanlarda yapılması sağlanıyor. Sistemli bir akademik araştırma ortamı oluşturarak bilim adamlarının hızlı bilgi üretmesine yardımcı oluyoruz. Sağlıkla ilgili her türlü bilimsel teknik araştırma ve uygulamalar için deney hayvanı temin ediyoruz. Operasyon öncesi ve sonrasında deney hayvan sağlığını ve bakımını üstleniyoruz. Ayrıca araştırıcılara projelerinde kullanacakları deney hayvanları ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. KONÜDAM bünyesinde genel amaçlı laboratuvarların yanı sıra özel çalışmalar için kullanılmak üzere tahsisli laboratuvarlar, davranış ve mikro cerrahi uygulama laboratuvarları mevcut” dedi.

İmzalanan protokollerle, deneysel araştırma merkezi bulunmayan ya da deneysel araştırma merkezleri yeterli şartlara sahip olmayan üniversitelerdeki araştırmacıların, ihtiyaç duydukları deneysel araştırma imkanlarına ulaşabilmeleri için KONÜDAM’ın sahip olduğu imkan ve kabiliyetler muhataplarına sunulacak.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirilen protokol imza törenine NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sencer Buzrul, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kıvanç Bilecen ile Necmettin Erbakan Üniversitesi KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Yılmaz katıldı.