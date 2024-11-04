Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversitenin uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında Selanik’teki Makedonya Üniversitesi ve Aristoteles Üniversitesine ziyaretler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde; akademik iş birliği fırsatları, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi gibi konular ele alındı.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ilk olarak, Yunanistan’ın Selanik şehrinde bulunan Makedonya Üniversitesini ziyaret etti. Rektör Zorlu burada, Makedonya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Stylianos D. Katranidis, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alexandros Chatzigeorgiou ve Erasmus Koordinatörü Maria Chaniotti ile bir araya geldi. Ziyarette, NEÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Fırat Yaldız da hazır bulundu. Makedonya Üniversitesi ziyareti kapsamında yapılan toplantıda; Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Makedonya Üniversitesi arasında akademik iş birliği imkanları, Necmettin Erbakan Üniversitesinde Türkçe Yaz Okulu düzenlenmesi, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi gibi başlıklar görüşüldü. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Aristoteles Üniversitesini de ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Haralambos Feidas ile görüştü. Ziyarette, NEÜ ile Aristoteles Üniversitesi arasında akademik iş birliği imkanları değerlendirildi.