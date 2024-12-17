Libya ve İran’dan, Türkiye’nin sayılı merkezlerinde uygulanan ‘fizyolojik kalp pili implantasyonu’ tekniğini öğrenmek üzere Konya’ya gelen 8 doktor, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde Dr. Öğr. Üyesi Enes Elvin Gül ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Lütfü Sertdemir tarafından verilen eğitime katıldı.

NEÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Enes Elvin Gül ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Lütfü Sertdemir tarafından düzenlenen 2 günlük yoğun fizyolojik kalp pili implantasyonu eğitimini başarıyla tamamlayan doktorlara katılım belgeleri; NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah İçli ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Akıllı tarafından verildi.

“Bu alandaki uluslararası eğitim bölgemizde ilk defa üniversitemizde verildi”

Gerçekleştirilen eğitimle ilgili bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Enes Elvin Gül, “Kalp fonksiyonlarının bozulmasını engellemek için özellikli kalp pili takılıyor. Normalde kalp pili takılıyor ve zamanla kalp fonksiyonları bozuluyor ama bu teknikle hastaların kalp fonksiyonları bozulmuyor. Kalp fonksiyonlarının bozulmasını engelleyen bir yöntem ve Türkiye’de bu işlemi yapan sayılı birkaç merkezden birisiyiz. Bu konudaki uluslararası eğitimi de bölgemizde ilk defa üniversite olarak biz vermiş olduk” dedi.