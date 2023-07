Dr. Serhat Özyar’ın anısını yaşatmak amacıyla 2003 yılından bu yana düzenlenen Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü’nün bu yılki sahibi Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Merve Akbayrak oldu.

2003 yılından bu yana ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği ile Bilim ve Ütopya Kooperatifi tarafından düzenlenen Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödül Töreni`nin 21’incisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Törende, Bilim ve Ütopya Kooperatifi (Bil-koop) Başkanı Prof. Dr. Çağatay Keskinok’un konuşmasının ardından ödüller sahiplerini buldu.

Prof. Dr. Ahmet M. Önal danışmanlığında yürütülen "Metal Oksitlerle Desteklenmiş Grup 9B Metal Nanoparçacıklarının Tanımlanması ve Elektrokimyasal Katalizörler Olarak Suyun Ayrışması" başlıklı tez çalışması ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Merve Akbayrak, "Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Onursal Ödülü"nü kazandı. Öğretim Üyesi Dr. Merve Akbayrak’ın, Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü 2023 yılı Seçici Kurulu tarafından ödülü kazanma gerekçesi; Dr. Merve Akbayrak’a ait "Preparation and Characterization of Metal Oxide Supported Group 9B Metal Nanoparticles and Their Use as Electrocatalysts in Water Splitting" başlıklı tez çalışmasında metal oksitlerle (titanya, zirkonya ve serya) desteklenmiş grup 9B metal nanoparçacıklarını (Co, Rh, Ir) sentezlemiş ve bu parçacıkların suyun elektrokimyasal ayrışmasında katalizör olarak etkinliklerini incelemiştir.

Elde edilen hibrit malzemelerin sudan hidrojen ve oksijen üretimi tepkimelerinde kullanılması sonucunda yüksek etkinliklere sahip oldukları gözlenmiştir. Bu çalışmasıyla Dr. Akbayrak, çevreye zarar vermeyen ve nispeten düşük maliyetli bir yöntem kullanılarak etkinliği yüksek katalizörler elde etmiştir. Geleceğin yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılacak hidrojenin elde edilmesi dünya çapında çok ilgi çeken ve aktif bir araştırma alanıdır. Bilim insanları hidrojenin ekonomik ve etkin bir şekilde elde edilmesini sağlayacak olan katalizörlerin geliştirilmesi üzerinde yoğun olarak çalışmaktadır. Dr. Akbayrak da bu aktif araştırma alanına katkılar sağlamak için yeni katalizör sistemleri geliştirilmesi üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu gerekçelerle tez çalışmasını gerçekleştiren Dr. Merve Akbayrak’a 2023 yılı Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Onursal Ödülü verilmiştir.