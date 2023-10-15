Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) yönetimi, Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu başkanlığında, üniversitenin kalite ve akreditasyon süreçlerinin daha da iyileştirilmesi için yapılması gerekenleri konuşmak üzere bir araya geldi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu uluslararasılaşma, öğrencilerin iş bulması ve pek çok konuda akreditasyonun vazgeçilmez bir konuma geldiğini belirterek, “Artık yeni jenerasyon üniversite tercihi yaparken üniversitenin kalite puanlarına, akreditasyonlara bakıyor. Geçen bir kızımız İngiltere’de veterinerlikle ilgili bir birime kabul edilirken akredite olmuş fakülteden mezun olma şartı karşısına çıkmış. Türkiye’de bu alanda akredite olan birkaç üniversite var. Görüyoruz ki kalite ve akreditasyon süreçleri, üzerinde titizlikle çalışması gereken konular haline geldi” dedi.

“Kalite ve akreditasyon seferberliği başlatıyoruz”

NEÜ’nün Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 5 yıllık tam akreditasyon almak için tüm birimleriyle sürece hazırlandığını ve son bir yılda 6 programın akredite olduğunu, yakın zamanda bu sayının daha da artacağını kaydeden Rektör Zorlu, “Yoğun, dikkatli ve hassas bir süreç çerçevesinde hemen harekete geçeceğiz ve süreçleri yakından takip edeceğiz. Üniversitemizde şimdiye kadar yapılan çalışmaların üstüne koyarak yeni bir kalite ve akreditasyon seferberliği başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tüm paydaşların görüşlerine değer veriliyor”

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, kalite ve akreditasyon süreçlerinde iç ve dış paydaşların görüşlerine büyük önem verildiğini ve onlardan alınacak geri bildirimler doğrultusunda üniversite-şehir iş birliğinin daha da gelişeceğini, böylelikle hem üniversiteye hem de şehre önemli katma değer sağlanacağını da aktardı.

NEÜ Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü ve YÖKAK Değerlendiricisi Prof. Dr. Ahmet Türkan ise, akreditasyonun yükseköğretime getirdiği kazanımlardan bahsetti. Prof. Dr. Türkan, bu doğrultuda tüm birimlerin katılımcı anlayışla sürece katılmalarının öneminden bahsederek yapılması gereken hazırlıklara dair ayrıntılı bilgiler verdi.

Program, katılımcıların görüşlerini aktarması ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.