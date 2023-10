Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci sınıf öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

NEÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası bahçesinde gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını yapan NEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Arbağ, konuşmasına törene katılan öğrenci ailelerine seslenerek başladı. Ailelerin törendeki yerlerinin ve katkılarının çocuklarının başarıları kadar değerli olduğunu aktaran Prof. Dr. Arbağ, "Büyük bir özveri ile yetiştirdiğiniz, üzerine titrediğiniz, bugünlere gelmesinde türlü fedakarlıkta bulunduğunuz evlatlarınızın iyi bir hekim olma yolundaki ilk adımı olan beyaz önlük giyme töreni için buradasınız. Öğrencilik hayatları boyunca da onlara iyi bir insan ve iyi bir hekim adayı olma konusunda destek ve telkinleriniz çok değerli. Yaklaşık 300 öğretim üyesi, 700 asistanı ve 41 yıllık köklü geçmişi olan tıp fakültemize ve bizlere güvenerek çocuklarınızı teslim ettiniz. İnşallah 2029 yılı 42’nci mezunlarımız olarak onları eksiksiz bir şekilde mezun edeceğiz" dedi.

"Manevi ve milli yönü güçlü bir tıp gençliği yetiştirmeye çalışıyoruz"

Beyaz önlüğün, hekimlik mesleği için dürüstlüğün, vicdanın, aydınlığın, şifanın, ahlaklı ve adaletli olmanın, sorumluluğun ve ayrım gözetmeden insanlığa hizmet etmenin sembolü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Arbağ, "Hekim olmak ve beyaz önlük giymek bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığın beraberinde getirdiği sorumluluğu her zaman hissetmeli, hasta ve hekim arasındaki ilişkide sizlere duyulan güvenin bilincinde olunmalı, empati duygusu asla kaybedilmemeli. Tıp fakültesi olarak bilgiye hakim, değişimi takip eden, güncel bilgiye sahip, inovasyon yeteneğini geliştirmiş akademisyenlerimizle ulusal ve uluslararası alanda bilimsel faaliyetler yürütmekteyiz. Bizler, araştıran, sorgulayan, üreten, kendini her alanda yenileyen, evrensel boyutta düşünebilen, aynı zamanda manevi ve milli yönü güçlü bir tıp gençliği yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu amaçla fakültemizi geliştirerek öğrencilerimizi her alanda rekabete hazır hale getirmek için bütün imkanları seferber etmekteyiz. Fakültemizin güçlü eğitim kadrosu ile öğrencilerimizin sadece tıbbı çok iyi bilen mezunlar değil, ülkemizin sağlık sorunlarını tanıyan ve çözüm getirebilen, dünya ölçeğinde rekabet edebilen, hekimlik sanatının değerleri ile donanmış, hekim-hasta ilişkisini doğru yönetebilen, hastası ya da öğrencileri ile duygudaş olabilen, iyi ve nitelikli bir hekim olmaları için çaba göstereceğiz" diye konuştu.

"Önlükleriniz de yürekleriniz de hayatınız boyunca saf, temiz ve bembeyaz kalsın"

Hekim olma yolundaki ilk adımlarını atan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Arbağ, "Bilmiyorum demekten korkmayın. Burada öğrenmek için varsınız. Şimdi bilmiyorum demekten korkmayın ki meslek hayatınızda daha özgüvenli olun. Sadece sınav geçmek için değil, öğrenmek için çalışın. Sınavı amaç değil, araç olarak görün. Erasmus gibi yurt dışı öğrenci değişimi programlarından faydalanın. Genellikle 4. ve 5. sınıflarda staj değişimi ile gidilebilir. Bu sürede dönem kaybı yaşamadan yurt dışında staj yapma imkanı sağlarsınız. Ders, derste öğrenilir. O gün gördüğünüz dersleri evde tekrar ederek öğrenmeye çalışın. Tıp eğitiminde akran öğrenmesi çok etkili bir yöntemdir. Her dersi yada stajı o bölümün asistanı gibi çalışarak yaşayın. Tıbbiyeyi aktif okuyun. Bugünler yabancı dil öğrenmek için biçilmiş kaftan. Vaktinizi ve ömrünüzü boşa geçirmeyin. Önlükleriniz de yürekleriniz de hayatınız boyunca saf, temiz ve bembeyaz kalsın" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Dekan Prof. Dr. Hamdi Arbağ, emekliliğe ayrılan Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Şakir Tavlı’ya bu zamana kadar ki göstermiş olduğu emeklerinden dolayı çiçek takdim etti. Daha sonrasında hekim adayı öğrencileri, beyaz önlüklerini eğitim alacakları hocalarının ellerinden giydirdi.

Programa, NEÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası bahçesinde gerçekleştirilen törene NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kahraman, NEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Arbağ, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, çok sayıda hekim ile, beyaz önlük giyecek 248 öğrenci ve aileleri katıldı.