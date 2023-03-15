Sudan Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği koordinasyonunda düzenlenen Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı çerçevesinde Sudan’a giden Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) heyeti, ülkedeki lise ve üniversitelerde bilgilendirmeler yaparak iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Sudan’ın başkenti Hartum’da bulunan Seyda Hadice Lisesi, Omdurman Lisesi, Al Buba Lisesi ve Gorunfuly Lisesini ziyaret eden NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kahraman ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör. Fatih Cihat Büyükmatür, Sudanlı öğretmen ve öğrencilere yönelik Türkiye’de yükseköğrenim ve NEÜ uluslararası öğrenci kabul süreçleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Heyet, fuar çerçevesinde Al Neelain Üniversitesi, Tıp Bilimleri ve Teknoloji Üniversitesi (UMST) ve Bahri Üniversitesini ziyaret ederek akademik iş birliği imkânlarını masaya yatırdı. Görüşmeler sonucunda NEÜ, Bahri Üniversitesi ve Al Neelain Üniversitesi ile ön protokol imzaladı.

“Türkiye ve Sudan arasındaki bağları güçlendirecek”

Sudan’da gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi veren NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kahraman, “Sudan’da, daha kaliteli bir eğitim almak için üniversitemizi tercih etmek isteyen gençlerle bir araya geldik. Kadim tarihi bağlarla birbirine yakınlık duyan Türkiye ve Sudan, uluslararası öğrencilik süreçleriyle bu bağları yarınlara daha güçlü bir şekilde taşıyacaktır. Gittiğimiz her okulda, üniversitemiz hakkında detaylı bilgiler soran ve Türkiye’de yükseköğretime katılmak isteyen, izledikleri dizilerden öğrendikleri Türkçe ile bizimle iletişim kurmaya çalışan gençlerle karşılaştık. Sudanlıların Türkiye sevgisini görmek bizleri mutlu etti” dedi.

Üniversiteler ile yapılan iş birliği görüşmelerine de değinen Prof. Dr. Kahraman, “Müzakerelerde, ikili iş birliklerinin Türkiye’deki güçlü akademik alt yapı ile Sudan yükseköğretimine katkı sağlayacağının altı çizildi. Arapça öğretim programı olan İlahiyat Fakültemizin dil öğrenim süreçleri için de Sudan’ın bir alternatif olabileceğini değerlendirdik. Hem uluslararası öğrencilik bağlamında üniversitemizin tercih edilmesinde hem de öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği için kapı açan bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.