Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin (NEÜ) Türkiye’de ve dünyada ilkleri gerçekleştiren bir üniversite olduğunu belirten NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Artık taklit edilen, rehberlik yapan, danışılan ve öncülük talep edilen bir üniversite haline geldik" dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Basın Buluşması’ programında basın mensupları ile bir araya geldi. NEÜ Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Birekul, Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu ve Prof. Dr. Hidayet Oğuz, NEÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Zahit Selvi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, rektör danışmanları, daire başkanları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

"Hedeflerimizle, davalarımızla üniversitemize özgüven geldi"

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, bir takım iddia ve hedeflerle yola çıktıklarını belirterek, NEÜ Rektörlüğü görevinde 6 yılı tamamladıklarını söyledi. NEÜ’deki akademik atama yükseltme kriterlerini, başarıyı artırmak amacıyla Türkiye standartlarının üzerinde tuttuklarını ifade eden Zorlu, "Göreve geldiğimiz dönemde atama kriterlerini yükseltme konusunda bir gayretimiz oldu. O dönemde arkadaşlarımıza, önümüzde 2 yol var. Necmettin Erbakan Üniversitesi ya Anadolu’da kendi kendine yeten orta halli bir üniversite olacak ya da Türkiye’de bilinen, tanınan, standardı ve marka değeri yüksek bir üniversite haline gelecek. Ben ikincisini tercih edeceğim. Benim bir hedefim, derdim var. Ben dava adamı Necmettin Erbakan’a aşık bir adamım. Göreve ilk geldiğimde Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin adına yaraşır bir üniversite olacağını ifade ettim. Bu iddia ile yola çıktık. Ben kriterleri yükselteceğim. Ayak uyduranlar bizimle devam edecek, uyduramayanlar da kendilerine başka alanda zemin bulacaklar demiştim. İşin sonucunda gördük ki ayak uyduramayan neredeyse yok. Siz hedef koyarsanız, Anadolu’nun bağrındaki bu insanlarda kapasite var zaten. Hedeflerimizle, davalarımızla üniversitemize özgüven geldi" dedi.

"Başarı endeksli, adalet merkezli hareket eden bir üniversiteyiz"

NEÜ’nün Türkiye’de ve dünyada ilkleri gerçekleştirdiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, "Artık taklit edilen, rehberlik yapan, danışılan ve öncülük talep edilen bir üniversite haline geldik. Kalite artmaya başladı. Artık öyle 4-5 yılda akademik kriterler değişmiyor. Mutat halde 2 yılda bir değişiyor. Bunu tüm akademisyenlerimiz biliyor ve hazırlıklarını ona göre yapıyor. Biz başarı endeksli, adalet merkezli hareket eden bir üniversiteyiz. Böyle bir yapı kurduk. Bunu kurarsanız, insanlar mutlu olur, kendi geleceklerini güvende hissederler ve üretirler. Üniversitemiz şu an bir fabrika gibi Q1, Q2 dergileri dediğimiz akademik anlamda makalelerin zirvesi niteliğindeki ürünler çıkıyor. Bunların hepsi Necmettin Erbakan Üniversitesi hocalarından çıkıyor. Bu hocalar daha önceden de vardı. Motivasyon, güven, özveri, adalet, hedefler koyma ve birlikte hareket etme başarıları getirdi" şeklinde konuştu.

"Türkiye’de ilk 5 dünyada ilk 500"

Her başarının objektif kriterlerinin olması gerektiğini ifade eden Zorlu, "Türkiye’de kriterler var ama bunların dünya standartlarında olması lazım. Bu kriterler çerçevesinde Times Higher Education (THE) en itibarlı sıralama kuruluşudur. THE Dünya Genç Üniversite Sıralaması’na 1201 bandına hiç giremezken şu anda 1000-1200 bandındayız. Türkiye’deki sıralamamızda ise 13’ten 8. sıraya yükseldik. Bu genç üniversite diye tabir ettiğimiz üniversiteler 50 yıllık üniversiteler. Türkiye’de bulunan üniversitelerin 160-170’ine tekabül ediyor. THE Asya Üniversite Sıralaması’na göre 2022 yılında 400-500 bandındayken, şu an 351-400 bandına yerleştik. Türkiye üniversiteleri arasında ise, 2022 yılında 24. sıradayken 2024 yılında 18. sıraya yükseldik. Her alanda yukarıya doğru ivmelenmiş bir başarı endeksi var. Allah izin verirse Necmettin Erbakan Üniversitesini Türkiye’de ilk 5’e, dünyada ilk 500’e çıkarmayı hedefliyorum" dedi.

"NEÜ yayınları Türkiye’de açık ara önde"

NEÜ’nün yayıncılık alanında Türkiye standartlarının üzerine çıktığını söyleyen Prof. Dr. Cem Zorlu, "NEÜ Press’i 2019 yılında kurduk. Üniversitelerin yayınevleri normalde zarar eder. Biz ciddi harcamalar yapmamıza rağmen para kazanıyoruz. 2019 yılında 22 olan yayın sayımız şu an 400’ün üzerine çıktı. Bu yayınlarımızın yüzde 91’i üniversitemizin dışından gelen talepler. Şu anda bu alanda bize yakın bile bir üniversite yok. Açık ara önceyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığının uluslararası en büyük fuarlara davet ettiği tek üniversiteyiz. Dünyadaki büyük kitap fuarlarının sıralaması Frankfurt, Londra, Bolonya ve Meksika diye devam eder. Bu stantlarda biz varız. Biz buralarda kitap satmıyoruz, telif satıyoruz. Türkiye’nin bilimsel birikimini pazarlıyoruz" diye konuştu.

"Fiziki yatırımlar devam ediyor"

Fiziki yatırım ve çalışmalardan da bahseden Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, "Fiziki yatırımlarımız eskiye nazaran yavaşlasa da iyi bir noktaya doğru gidiyor. Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesini açtık. Ereğli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu bitirmek üzereyiz. Merkezi Kütüphanemiz Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu’nun yapmış olduğu bir kütüphane. Bugünkü değeri 1,5 milyar liradan aşağı değil. Bu sene bitecek ve teslim edecekler. Devletin kasasından bir kuruş dahi çıkmadan özel ilişkilerle Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu’nun bizlere bırakmış olduğu güzel miraslarla bu hale geldi. Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Merkez Kütüphane gibi 4 muhteşem binayı üniversitemize kazandırdılar. Köyceğiz Yerleşkemizde peyzaj çalışmalarımız bitti. Büyükşehir Belediyemiz, Köyceğiz Yerleşkesine Fera Kafe’yi kazandırdı. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için çok güzel bir alan oldu" dedi.

Necmettin Erbakan Müzesi

Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın hatırasını yaşatmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan Necmettin Erbakan Müzesi hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Zorlu, "Göreve geldiğim günden bu yana gerçekleştirilmesi için çabalıyorum. İnşallah sonuna geldik. Projesi ve yeri hazır. Yakında inşaatının başlayacağını temenni ediyoruz. Bizler üzerime düşeni yaptık. Ortaya muhteşem bir proje çıktı. İnşallah bu yıl temeli atılır ve Konya, Necmettin Erbakan Hocaya karşı borcunu ödemiş olur. Aile, merhum hocanın eşyalarını muhafaza ediyorlar. Zamanı geldiğinde müzeye koymak üzere bizlere teslim edecekler" ifadelerini kullandı.

"Ara eleman, teknik donanıma sahip eleman sorunu Konya’da çözüldü"

NEÜ KOS Teknik Bilimler Yüksekokulunun açılışına az bir süre kaldığını aktaran Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, "Konya Organize Sanayi Bölgesi yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Buranın birimlerini, müfredatını biz sanayicilerle birlikte belirledik. Otomasyon, döküm, kaynak teknolojisi, CNC operatörlüğü programları var. CNC operatörlüğü programını da ilk bu üniversite açtı, sonra başka üniversiteler açtı. Burada eğitim 2 yıl, 4 dönem. Birinci dönem 1 gün, ikinci dönem 2 gün, üçüncü dönem 3 gün, dördüncü dönem 4 gün sanayinin, bizzat fabrikanın içerisinde öğrenci yetişiyor. Sadece burada değil, başka alanlarda da biz bunu gerçekleştirmeye başladık. Aynı şekilde Aday Mühendislik Uygulaması ile şu anda Mühendislik Fakültesindeki herhangi bir bölümde belli başarıyı sağlamış, alttan dersi olmayan bir öğrenci istediği takdirde, sigortasını biz ödüyoruz, muhatap olan sanayici asgari ücretin 3’te 2’si miktarda parayı ödüyor ve orada çalışıyor. Son yıl, hafta içi 5 gün. Bu program dahilinde sanayide çalışan öğrencilerimiz, çalıştıkları iş yerlerinde mezun olduktan sonra da devam ediyor. Ara eleman, teknik donanıma sahip eleman sorunu Konya’da çözüldü" dedi.

"NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi çok iyi seviyelerde"

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesinin çalışmalarının çok iyi seviyelerde olduğunu aktaran Prof. Dr. Cem Zorlu, "Düne kadar aylık 4 milyon fatura keserken bugün 25 milyon fatura kesiyor. Biz devlete hizmet ediyoruz. Rakamın yüksek olması, bizim çok daha fazla hizmet ettiğimizi, kaliteli hizmet ürettiğimizi gösteriyor. Eskiden tıp fakültemizden temin ettikleri anestezi uzmanlarını da şimdi kendi bünyelerinde istihdam ettiler ve diş ile ilgili her türlü operasyon yapılıyor şu an diş hekimliği fakültemizde" ifadelerini kullandı.

"Dünya çapında doktorlarımız var"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesinin referans hastanelerin arasında yer aldığını belirten Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, "İstanbul ve Ankara sağlığın merkezi denir ama Türkiye’nin farklı bölgelerinden bizi araya koyarak randevu alınmaya çalışılan doktorlarımız var. Dünya çapında doktorlarımız var. İyi şartlar sunduğumuz için neredeyse doktor kaybetmiyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Ben her zaman hastane yönetimimize şunu söylemişimdir; ‘Zor, meşakkatli, riskli iş’ Doktor arkadaşlara ne kadar ücret verirseniz fazlasıyla hak ederler. Bu konuda samimiyim. Çok özel tedaviler, çok özel cerrahi operasyonlar yapıyorlar. Yılda 1 milyon 277 bin poliklinik hizmeti veriliyor. Türkiye’de devlete en fazla hizmet veren ilk 5 hastaneden biriyiz. Aylık 300 milyona yakın fatura kesiyoruz, bu ciddi bir rakam" dedi.

"Uluslararasılaşma çalışmalarına ağırlık vereceğiz"

Görevdeki son 2 yılında uluslararasılaşma konusunda çalışmalara hız vereceğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu şu şekilde konuştu: "Son 6 yılda müthiş bir Erasmus hareketliliği başladı. Öğrenci sayımızı yüzde 70 artırdık. Bin 400 civarındaydı, 100 küsur ülkeden 2 bin 400’lere çıkardık. Son 2 yıl içerisinde hemen hemen her ay bir ülkeye gitmek suretiyle hem protokollerimizi hem bu protokollerin gereği olan icraatlarımızı, iş birliklerimizi artırmak gibi bir düşüncem var. Muhatabım olan her rektöre şunu söylüyorum; ‘Protokoller sözde kalmasın, icraata dökelim.’ Gezdiğiniz takdirde iş yapıyorsunuz, gezmezseniz kimse sizin kapınızı çalmıyor. Necmettin Erbakan Üniversitesinin adının dünya çapında daha fazla duyulur olabilmesi için sizin gitmeniz gerekiyor. Son 6 yıl içerisinde 29 ülkede 89 anlaşmaya çıkardık. Anlaşmaların içini doldurmak lazım. Ciddi projeler başlattık ve bunlar devam ediyor. İnşallah üniversitemizin, bundan sonraki süreçte ismi daha fazla duyulur. Türkiye ve dünyada inşallah marka değerine ulaşmış bir üniversite haline gelecek. Biz birlikte yapacağız."