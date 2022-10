Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile Alfraganus Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği İpek Yolu ve Ötesi Kongre Serisinin ilki olan “Bir Yol Bir Kuşak: Fırsatlar ve Tehditler” başlıklı kongre, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirildi.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak ve beraberindeki NEÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü temsilcileri, Özbekistan’da üniversiteler ve ilgili kuruluşlarla görüşmeler yaparak iş birliği anlaşmaları imzaladı. NEÜ ve Özbekistan Alfraganus Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği Ahmet Yesevi Üniversitesi, Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan Cumhuriyeti Bankacılık ve Finans Akademisinin paydaşlar arasında yer aldığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve NEÜ Yayınlarının sponsoru olduğu İpek Yolu ve Ötesi Kongre Serisinin ilki olan “Bir Yol Bir Kuşak: Fırsatlar ve Tehditler” kongresi Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirildi.

“Kongre çerçevesindeki akademik çalışmaların çarpan etkisi olacak”

Kongrede konuşan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, “Kongre çerçevesinde yapılan akademik çalışmaların çarpan etkisi olacaktır. Zira oldukça uzun zamandır İpek Yolu ile farklı disiplinler açısından ilgilenen akademisyenler ve araştırmacılar, uzun bir zamandan sonra ilk kez bir araya gelerek İpek Yolu’na ve Türklerin bölge geleceğine dair her türlü konuyu tartışma ve değerlendirme imkanı buldular. Ayrıca farklı bakış açılarına sahip uzmanların görüşleri ve fikirleri katılımcılara yeni ufuklar açarken, coğrafyalar arasındaki diyaloglar ise güven ve iş birliğini pekiştirecektir” dedi.

Prof. Dr. Mızırak, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. Uluslararası kongrede 37’si yüz yüze, 57’si online olmak üzere altı farklı ülkeden üç dilde toplamda 94 bildiri sunuldu.

Özbekistan Üniversiteleri ve ilgili kurumlarla iş birliği görüşmeleri

Kongrenin ilk gününde Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Tomar, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Taşkent Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hamdi Turşucu ile Özbekistan ve Türkiye’den yetkililerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirilerek Türkiye-Özbekistan arasındaki ilişkilerin daha ileriye götürülmesi için neler yapılması gerektiği masaya yatırıldı. NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak öncülüğünde NEÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü temsilcileri; Uluslarasılaşma Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Merve Yılmaz ve Öğretim Görevlisi Muhammed Said Topal, Özbekistan’daki üniversiteler ve ilgili kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirdi. World Association of Youth of Uzbekistan (WAYU) yönetim kurulu ile görüşen NEÜ heyeti, Yeoju Teknik Enstitüsü, Cihan Dilleri Üniversitesi, Alfraganus Üniversitesi, Buhara Pedagoji Enstitüsü ile karşılıklı işbirliği anlaşmaları imzalayarak mevcut ilişkilerin geliştirilmesi hedefiyle Al-Buhari ve Özbekistan Milli Üniversitesi yetkileriyle de temaslarda bulundu.

Kongre ve iş birliği görüşmeleri için Özbekistan’da bulunan NEÜ temsilcileri, Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, TİKA Taşkent Koordinatörü Cemalettin Tüneyve Türkiye’deki Yükseköğretim Kalite Kurulunun Özbekistan’daki eşdeğeri olan Özbekistan Bakanlar Kuruluna bağlı Eğitim Kalite Kontrolü Devlet Müfettişliğini de ziyaret etti.