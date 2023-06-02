THE 2023 Etki Sıralaması (ImpactRankings) sonuçlarına göre, 112 ülkeden bin 591 üniversitenin bulunduğu bu yılki değerlendirmede Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), dünyada ilk binden ilk 800’e yükseldi. Türkiye’den geçtiğimiz yıl 58, bu yıl da 79 üniversitenin girebilme başarısı gösterdiği listede NEÜ geçtiğimiz yıla göre 2 sıra yükselerek Türkiye’de 29. oldu. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’ndan 15 kategoride sıralamaya dahil olan NEÜ, tüm alanlarda yükselme kaydetti. Nitelikli Eğitimde geçtiğimiz yıl dünyada ilk 400’de yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi, bu yıl dünyada 150., Türkiye’de ise 5. oldu.

Dünyanın önde gelen üniversite sıralama kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE), 2019 yılından bu yana her yıl tüm dünyadan üniversiteleri, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkıları açısından değerlendirerek sonuçları ‘ImpactRankings’ adı altında yayınlıyor. Türkiye’den listeye giren 79 üniversite içerisinde 29. sırada yer alan NEÜ, endeksin başvuru şartları çerçevesinde 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacından 15 kategoride sıralamaya dahil edildi. Aynı listeye geçtiğimiz yıl dünyadan bin 406, Türkiye’den de 58 üniversite girebilmişti. Buna göre Necmettin Erbakan Üniversitesi, geçtiğimiz yıla göre hem global bazda hem de ülke bazında daha fazla üniversite listeye girmesine rağmen yükselişini sürdürdü. NEÜ, 112 ülkeden bin 591 üniversitenin bulunduğu bu yılki değerlendirmede, dünyada ilk 800 üniversite arasında (geçtiğimiz yıl sıralaması ilk bin) yer aldı. Türkiye’den geçtiğimiz yıl 58, bu yıl da 79 üniversitenin girebilme başarısı gösterdiği listede NEÜ geçtiğimiz yıla göre 2 sıra yükselerek Türkiye’de 29. oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, genç bir üniversite olmalarına rağmen yürüttükleri sürdürülebilir politikalar neticesinde sıralamalarda yükselişlerini sürdürdüklerini ifade etti ve elde edilen başarılı sonuçlardan ötürü Necmettin Erbakan Üniversitesi camiasını kutladı. Zorlu, “Yükseköğretimin sürdürülebilir kalkınma için taşıdığı önemin bilincinde olan bir üniversiteyiz. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesinin artması ve daha nitelikli hale getirilmesi için büyük gayret gösteriyoruz ve bu gayret de beraberinde başarıyı getiriyor. Sonuçların da gösterdiği üzere tüm alanlarda yükselişimiz devam ediyor. Özellikle de nitelikli eğitim gibi çok önemli bir kategoride dünyada 150, Türkiye’de de 5. sırada olmamız çok değerli ve gurur verici. Bu başarının elde edilmesinde emeği olan tüm ekip arkadaşlarıma, akademik ve idari personelimize, iş birliği içerisinde olduğumuz tüm paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.