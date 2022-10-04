Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saniye Söylemez’in yürütücülüğünü üstlendiği “InnovativeFullerenol-HydrogelsBasedNanomaterialsforHealthDiagnosticandCare Applications” başlıklı, toplam bütçesi 452 bin 400 euro olan M-ERA.NET projesi, AB Ufuk 2020 programı çerçevesinde destek almaya hak kazandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saniye Söylemez’in yürütücülüğünü üstlendiği “InnovativeFullerenol-HydrogelsBasedNanomaterialsforHealthDiagnosticandCare Applications” başlıklı, toplam bütçesi 452 bin 400 euro olan M-ERA.NET projesi, AB Ufuk 2020 programı çerçevesinde destek almaya hak kazandı.

NEÜ merkez laboratuvarı Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi (BİTAM) bünyesinde yürütülecek olan proje çerçevesinde, Romanya’dan “NationalInstituteforResearch& Development in ChemistryandPetrochemistry-ICECHIM” Enstitüsü ve “Chimgrup SRL” ile İspanya’dan “MetrohmDropsens, S.L.” şirketlerinde faaliyet gösteren araştırma ekipleriyle ortaklık oluşturuldu.

Proje hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Saniye Söylemez, yenilikçi nanomalzemelerin geliştirilerek sağlık alanında kullanılabilecek, hasta başında insan terinden hastalıkların takibini yapabilecek giyilebilir sensör yamaların geliştirileceğini ve ticarileştirilebilme potansiyellerinin inceleneceğini dile getirdi.

“Sağlık alanındaki ulusal hedeflere büyük katkı sağlayacak”

Doç. Dr. Söylemez, geleceğin teknolojilerinden olan, kıyafet veya insan vücuduna uyarlanabilen bu sensörlerin geliştirilmesiyle sağlık alanındaki ulusal hedeflere büyük katkı sağlanmış olacağını belirtti.

Projeyle genç araştırmacıların eğitim ve kariyerlerinin geliştirilmesinin sağlanacağının da altını çizen Doç. Dr. Söylemez, “Çalışmamızda, Avrupa’nın bilimsel anlamda güçlü araştırma gruplarıyla kurulan ortaklıklar sayesinde ülkemizin uluslararası platformlardaki tanınırlığının artırılmasının yanı sıra gelecekteki yeni proje ortalıklarının oluşturulması da hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.