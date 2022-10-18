Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu’yu makamında ziyaret eden Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı ve beraberindeki heyet, NEÜ merkez laboratuvarı Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezinde (BİTAM) incelemelerde bulundu. Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Refik Jamalov ve Genel Sekreter Dr. Nurlan Gurbanov ilk olarak BİTAM’ı ziyaret etti. Burada ar-ge alt yapısı ve ar-ge faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Araştırma alt yapısı imkanları ve araştırma stratejik yapılanma tanıtımının ardından ortak çalışmaların yapılacağı araştırma alanları belirlendi. Bu çerçevede iki üniversitenin araştırma grupları arasında karşılıklı toplantıların yapıldığı ve 3 farklı alanda 3 ayrı projenin hazırlık çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi. İki üniversite arasında ortak araştırma alanlarının öncelikle; ileri malzemeler, yapay zeka, yenilenebilir enerji ve gıda güvenliği konularında olması, ihtiyaç duyulan tematik alanlarda iş birliğinin artırılması ve ileri düzeye taşınması planlandı.

BİTAM ziyaretinin ardından NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, heyeti makamında ağırladı. Görüşmede, iki üniversitenin heyetleri arasında karşılıklı çalışma alanları ve iş birliği imkanları konuşuldu. Ayrıca, Erasmus+ anlaşması için iki üniversitenin uluslararası ilişkiler ofislerinin çalışma sürdürdüğü, yakın zamanda Erasmus+ için de imzaların atılacağı aktarıldı. Daha sonra taraflar, ikili iş birliği protokolünü imzalayarak karşılıklı hediye takdiminde bulundu. İş birliği protokolüyle, ziyaretler çerçevesinde görüşülen konular imza altına alınmış oldu.