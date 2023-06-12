Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), 96 ülkeden 20 bin 531 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği başarılı üniversiteler sıralamasında Türkiye’de 39’uncu sırada yer alarak, Türkiye’den sıralamaya dahil olan en genç üniversite olma başarısını korudu.

NEÜ, Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (The Center for World University Rankings-CWUR) tarafından hazırlanan “CWUR 2023 Dünya Üniversite Sıralaması” çerçevesinde, 96 ülkeden 20 bin 531 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği başarılı üniversiteler sıralamasında Türkiye’de 39’uncu sırada yer alarak, Türkiye’den sıralamaya dahil olan en genç üniversite olma başarısını korudu. NEÜ, dünya genelinde ise bin 714’üncü sırada yer alarak CWUR 2023 Dünya Üniversite Sıralamasında en iyi yüzde 8.4’lük dilime girme başarısı elde etti. Eğitim, istihdam, akademik kadro ve araştırma temel başlıkları altında hazırlanan sıralamada, Türkiye’den sıralamaya giren en genç üniversite olma özelliğini koruduklarını ifade eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Son 5 yılda Türkiye sıralamasında 17 basamak yükselerek 39. sırada yer aldıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ’nün dünya genelindeki sıralamada da bu süre zarfında yaklaşık 200 sıra birden yükseldiğini aktardı. Zorlu, önemli akademik başarılar kazanan öğretim üyeleri ve nitelikli mezunların sayılarını artırarak, sıralamalarda daha üst konumlara ulaşmak için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, gerçekleştirilen faaliyetlerin ekip çalışmasıyla yürütüldüğünü kaydederek, akademik performans noktasında katkı sunan herkese teşekkür etti.

Objektif göstergeler kullanılıyor

Küresel boyutta en geniş akademik sıralamayı yapan CWUR; eğitim, istihdam, akademik kadro ve araştırma temel başlıkları altında toplanan sıralama metodolojisinde, anketlere ve üniversite veri gönderimlerine bağlı olmayan objektif göstergeler kullanıyor.