Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 4. sınıf öğrencileri için ‘2024-2025 Yılı Önlük Giydirme Töreni’ düzenlendi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen törene NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, “Diş hekimliği, bilgi, beceri ve özverinin yanı sıra, insan sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan bir meslek dalıdır. Bu tören, sadece beyaz önlüklerin giyildiği bir ritüel değil; aynı zamanda meslek etiği, insana hizmet etme bilinci ve sorumluluk taşıma anlayışının bir sembolüdür. Sevgili öğrenciler, beyaz önlüklerinizi giyerek dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olan, hekimlik mesleğine ilk adımı atacaksınız. Beyaz önlükleriniz, yalnızca mesleki kimliğinizin bir göstergesi değil, aynı zamanda bilimsel düşüncenin, dürüstlüğün ve insan sevgisinin de bir simgesidir. Bu önlüğü giymek, hasta haklarına saygı duymak, etik kurallara bağlı kalmak ve sürekli öğrenmeyi hayat felsefesi haline getirmek anlamına gelir. Beyaz önlüklerinizin sizlere ilham, ışık ve sorumluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Öğrencilerin ailelerine seslenen Dekan Tunçdemir, “Bugün burada, çocuklarınızın azim ve emekle elde ettikleri bu başarıya tanıklık etmek için bulunuyorsunuz. Onların bugüne kadar verdikleri emeğin ve gösterdikleri çabanın bir karşılığı olarak, bu anı sizinle paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından NEÜ Diş Hekimliği Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir ve akademisyenler, öğrencilere önlüklerini giydirerek başarılar diledi.