Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) geleneksel hale getirdiği “2022-2023 Akademik Yılı Bölüm Birincileri Mezuniyeti ve Geleceğe Mesaj Töreni” bölümlerini birincilikle tamamlayan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Törende, mezun olan öğrenciler hayallerini, beklentilerini ve hedeflerini yazdıkları mesaj kapsüllerini, 2048 yılında açılmak üzere geleceğe mesaj kapsülü sütununa yerleştirdi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Havuzbaşı’nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın devamında, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler, hatıralarına hazırlanan bir film ile anıldı.

Törende konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde öğrendiklerinizin sizlere hem meslek, hem de özel hayatınızda önemli avantajlar kazandıracağına inanıyorum. Burada aldığınız eğitimi, yalnızca girdiğiniz dersler ya da yaptığınız ödevler olarak görmediğinizi biliyorum. Üniversite, bunların çok daha ötesine giden bir öğrenme sürecidir. Burası, kişilik ve karakterinizin yerleştiği, olgunlaştığı bir yuvadır. Sizlerden büyük beklentilerimiz var gençler. Her ne olursa olsun doğru ve adil olmanızı, sorunların değil çözümün parçası olmanızı, hayal kurmanızı, tefekkür etmenizi, birlikteliğin değerini bilmenizi, ülkemiz ve insanlığın hayrına çaba göstermenizi ve öğrenme heyecanınızın hiç eksilmemesini bekliyoruz” dedi.

“Türkiye’de ilk sıraya yerleştik”

Son 5 yıldır Necmettin Erbakan Üniversitesinin, açıklanan uluslararası en iyi üniversiteler sıralamalarında her yıl yukarıya tırmanışını istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, “5 Temmuz’da ulusal medyaya da yansıyan imrendirici bir gelişme yaşadık. İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), dünyanın en iyi genç üniversitelerine yer verdiği 2023 Genç Üniversiteler Sıralaması’nı yayınladı. 963 üniversitenin değerlendirildiği Dünya Genç Üniversiteler 2023 sıralamasında üniversitemiz, genel sıralamada Türkiye’de 10’uncu olurken, devlet üniversiteleri arasında 4’üncü olmayı başardı. ‘Öğretim’ kategorisinde ise Üniversitemiz, Türkiye’deki 66 üniversite içerisinde ilk sıraya yerleşti. İkinci kez söylememi mazur görün. Öğretim kategorisinde ilk sıraya yerleştik. Yani şimdiden, bizden çok daha önce kurulan pek çok yükseköğretim kurumunun önünde yer almayı başarmış durumdayız. Bu kurumsal yükselişimizin süreceğine hiç şüpheniz olmasın” şeklinde konuştu.

“NEÜ, başarılı olanın öne çıktığı, taltif edildiği bir üniversitedir”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı (NEVA) tarafından verilen burslara da değinen Rektör Zorlu, “Üniversitemizin gelişimi için kurduğumuz vakfımız NEVA aracılığı ile son 5 yıldır öğrencilerimize burs veriyoruz. Bu yıl burslarımızın arasına eklediğimiz Onur Bursu’nun ülkemizin en yüksek rakamlarına sahip olduğunu söyleyebilirim. YKS sınavında ilk 20’de olana 20 bin, ilk 100’de olana 15 bin, ilk 500’de olana 10 bin ve ilk 1000’de olana da 5 bin TL aylık burs veriyoruz. Onur Bursumuz, Üniversite olarak başarıyı yücelttiğimizin en önemli göstergelerinden birisidir. İhtiyaç bursu hariç verdiğimiz tüm burslar, başarı göstergesine bağlıdır. Şunun bilinmesini isterim ki; Necmettin Erbakan Üniversitesi, akademisyeni, öğrencisi ve idari personeli ile başarılı olanın taltif edildiği, başarılı olanın öne çıktığı bir üniversitedir. Göreve geldiğimizden bu yana bu düsturla yol aldık. Bakın burada da üniversitemizin en başarılıları, arkadaşların tabiri ile şampiyonlarıyla birlikteyiz” ifadelerini kullandı.

Evlatlarının mutlu gününde yanında olan ailelere de hitap eden Rektör Zorlu, pırlanta gibi çocuklar yetiştirdikleri için üniversite adına şükranlarını sunarken akademisyenlere de aileler ve mezunlar adına teşekkür etti.

“Bugün atılan geleceğe mesaj kapsülleri, Türkiye’nin 125. yılında açılacak”

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “2021 yılında atılan ilk geleceğe mesaj kapsülleri, bundan takriben 8 bin 401 gün sonra 2046 yılında açılacak. Üç yıl geçmiş bile. Bugün, yani Türkiye’nin 100. yılında atacağınız kapsüller, ülkemizin 125. yılı olan 2048 yılında açılacak. Ömür su gibi akıp geçecek. Bir bakmışsınız o gün geliverecek. İyi şeyler yapın. Üniversitenizle bağınızı koparmayın. Unutmayın; bizim başarımız sizin, sizin başarınız bizimdir. Sözlerime son verirken bölüm birincisi olarak mezun olmanızdan dolayı sizleri tekrar tebrik ediyorum. Hepinizin başarı hikâyeleri yazdıracak güzel işler gerçekleştirmenizi, mutlu, başarılı ve anlamlı bir hayat sürmenizi dilerim. Yolunuz, bahtınız açık olsun.”

Törende; NEÜ Hukuk Fakültesi 2022 mezunu, 28. dönem adli yargı hakim ve savcı adayı Rabia Betül Avcı ile tüm bölümler içerisinde en yüksek genel ortalamayla Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Ceyda Yavuz da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından fakülte ve bölüm birincisi öğrencilere belge ve hediyeleri takdim edildi. Geleceğe Mesaj Kapsüllerinin 2023 sütununa yerleştirilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından keplerin havaya fırlatılmasıyla tören sona erdi.