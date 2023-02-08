Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem sonrasında kurulan NEÜ Afet Destek Koordinasyon Merkezi faaliyetlerine devam ediyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem sonrasında kurulan NEÜ Afet Destek Koordinasyon Merkezi faaliyetlerine devam ediyor.

Afet bölgesindeki NEÜ öğrencilerine ayni, nakdi ve psikolojik destek vermek amacıyla kurulan NEÜ Afet Destek Koordinasyon Merkezinde deprem bölgesindeki NEÜ öğrencileri tek tek aranarak durumları hakkında bilgi alınmaya devam ediyor. Öğrencilerin istekleri ve ihtiyaçları sahada yetkili, konunun muhatabı olan resmi mercilere iletiliyor. Ayrıca merkezde, gönüllü olarak saha çalışmalarına katkı sağlamak isteyen NEÜ öğrenci, idari ve akademik personellerinin talepleri alınarak başvuranların uzmanlıklarına göre listeler oluşturuluyor ve bu listeler afet bölgesinde çalışmalarını sürdüren resmi kurumlara aktarılıyor. Konya’ya gelecek depremzedelere yönelik psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleri sunmak amacıyla da NEÜ Psikolojik Danışma Merkezi ile NEÜ Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde kurulacak ekiplerle hizmet veriliyor.

NEÜ Psikolojik Danışma Merkezi ile NEÜ Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde kurulacak ekiplere dahil olmak isteyen NEÜ Psikoloji, PDR, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Okul Öncesi bölümleri son sınıf öğrencileri ve mezunları ile Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ve Aile Danışmanlığı Sertifika Programı, Dini Danışmanlık ve Rehberlik yüksek lisans mezunları da üniversitenin kurumsal sosyal medya hesaplarından başvuru yapabilecek.