Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen, diş hekimliği alanında güncel gelişmelerin ele alındığı, 30’u aşkın firma ile binden fazla yurt içi ve yurt dışından diş hekiminin katılımıyla gerçekleşen ‘NEÜ 2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı’ tamamlandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen, diş hekimliği alanında güncel gelişmelerin ele alındığı, 30’u aşkın firma ile binden fazla yurt içi ve yurt dışından diş hekiminin katılımıyla gerçekleşen ‘NEÜ 2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı’ tamamlandı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde tertip edilen kongrenin açılış programında konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Diş Hekimliği Fakültesinin 2012 yılında 8 öğretim üyesi, 60 öğrenci ve 3 diş üniti ile hizmete başladığını ve şu anda 29 öğretim üyesi, 750 öğrenci, 174 diş üniti, 150 preklinik masası, 60 adet fantom ünitinin yanı sıra fiziki altyapı ve teknik donanımıyla iftihar ettikleri fakülteler arasında yer aldığını söyledi. Rektör Zorlu, “10. yılında güncel yöntem ve teknolojik imkânlarla Diş Hekimliği Fakültemiz; bir yandan analitik bakış açısına sahip, güncel yöntem ve teknolojiler eşliğinde bilgi ve becerilerini geliştirmeye açık diş hekimleri yetiştirme telaşında, bir yandan uluslararası düzeyde nitelikli akademik çalışmalar yürütme azminde, bir yandan da vatandaşlarımıza her geçen gün bir öncekinden daha kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmeti sunma çabasında çalışmalarını yürütüyor.”

“Bilimsel faaliyetleri sonuna kadar destekliyoruz”

Bilimsel faaliyetleri her zaman sonuna kadar desteklediklerini dile getiren NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Sağlıkta kalite sistemi ile sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik eğitimler ve çalışmalar yapılması, birey ve toplum hayatımız açısından büyük önem taşımaktadır. İnsan sağlığını ve yaşam konforunu belirleyen bu gerçeklik, yükseköğretim faaliyetlerinin planlanmasında kendini göstermekte ve üniversitelere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu anlamda üniversitemizin bu tür kongrelere ev sahipliği yapıyor olması, sorumluluk bilincimizin bir tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

“Amacımız insani değerlerle donanmış, bilgili ve yetenekli diş hekimleri yetiştirmek”

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesinin bilimsel faaliyetleri hakkında bilgiler veren Dekan Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir ise, “Pandemi döneminde yeni bir program geliştirerek bin 300 hastanın fakülteye gelmesine gerek kalmadan görüntülü muayene işlemini gerçekleştirdik. Fakültemiz, Türkiye’deki diş hekimliği fakülteleri arasında Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilen ‘Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi’, ‘Kalite Yönetim Sistemi’ ve ‘Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ belgelerini almaya hak kazanan ilk fakülte oldu. Yine şeffaf plak uygulamasıyla ortodontik tedavi yapan Türkiye’deki kamu kurumları içerisindeki ilk diş hekimliği fakültesi olduk. Amacımız, öğrenme odaklı çalışma alışkanlığı kazanmış ve insani değerlerle donanmış bilgili ve yetenekli diş hekimleri yetiştirmektir” şeklinde konuştu.

Açılış programının ardından kongre, 6 farklı salonda yapılan oturumlarla devam etti. Yurt içi ve yurt dışından birçok akademisyenin katılımıyla gerçekleşen kongrede 3 gün boyunca workshoplar, kurslar, konferanslar ve paneller gerçekleştirildi.