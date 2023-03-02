İsrail’in başkenti Tel Aviv’de hükümetin yargı reformuna karşı gerçekleştirilen protesto sırasında Başbakan Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu kuaförde mahsur kaldı. Göstericilerin topladığı kuaförün önüne takviye polis gönderildi. Sara Netanyahu kuaförden saatle sonra tahliye edilebildi.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de hükümetin yargı reformuna karşı gerçekleştirilen protesto sırasında Başbakan Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu kuaförde mahsur kaldı. Göstericilerin topladığı kuaförün önüne takviye polis gönderildi. Sara Netanyahu kuaförden saatle sonra tahliye edilebildi.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemesine karşı gerçekleştirilen protestolarda tansiyon yükseldi. Yüzlerce gösterici Başbakan Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu’nun protesto sırasında bulunduğu Kikar HaMedina Plaza’daki kuaförün önünde toplandı. İsrail bayrağı açan göstericiler sloganlar atarken, Sara Netanyahu içeride mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda takviye polis sevk edildi. Polislerin güç kullanarak göstericileri kuaföründen önünden uzaklaştırmasıyla Sara Netanyahu saatler sonra tahliye edildi.

“Eşim Sara’yı tehdit ve taciz ediyorlar”

Binyamin Netanyahu eşi mahsur kaldığı sırada sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Anarşistler (Yair) Lapid’in liderliğinde kırmızı çizgileri aşmaya devam ediyor. Şu anda eşim Sara’yı tehdit ve taciz ediyorlar. Lapid’i ve muhalefeti buna bir an önce son verilmesi ve benzeri görülmemiş bu rezil eylemi kınamaları çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı. Binyamin Netanyahu daha sonra polis korumasıyla kuaförden çıkarılan eşiyle birlikte fotoğraflarını paylaşarak, “Sevgili eşim Sara’nın sağ salim ve zarar görmeden eve döndüğüne evindim. Anarşi durmalı” dedi.