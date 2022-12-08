İsrail’de 1 Kasım’daki seçimlerin galibi Binyamin Netanyahu, yeni hükümeti kurmak için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’tan 14 gün daha süre istedi.

İsrail’de 1 Kasım’daki seçimlerin galibi Binyamin Netanyahu, yeni hükümeti kurmak için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’tan 14 gün daha süre istedi.

İsrail’de meclisin feshedilmesinin ardından 1 Kasım’da son 4 yılda 5. kez yapılan genel seçimlerin galibi eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Netanyahu, koalisyon ortaklarının rolleri konusunda anlaşmaya varılmasında yaşanan gecikmeleri gerekçe göstererek Cumhurbaşkanı Herzog’dan hükümeti kurma süresinin 14 gün uzatılmasını talep etti. Netanyahu’ya hükümeti kurması için verilen süre 11 Aralık’ta sona erecek.

Netanyahu’nun lideri olduğu Likud Partisi 32 sandalye ile birinci, Başbakan Yair Lapid’in lideri olduğu Yesh Atid 24 sandalye ile ikinci, Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi ise 12 sandalye ile mecliste üçüncü parti olmuştu. Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye kazanarak, hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağlamıştı.