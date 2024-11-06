İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’deki başkanlık seçimini kazanan Donald Trump’ı telefonla arayarak kutladı.

ABD’de düzenlenen başkanlık seçimini kazanan Donald Trump’ı dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump’ı telefonla arayarak seçim zaferini kutladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Trump’ı arayan ilk liderlerden biri olduğu ve görüşmenin “sıcak ve samimi” bir havada geçtiği ifade edildi. Görüşmenin yaklaşık 20 dakika sürdüğü aktarılan Açıklamada, “Başbakan, Trump’ı seçim zaferinden dolayı kutladı ve ikili İsrail’in güvenliği için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı. İkili, ayrıca İran tehdidini de ele aldı” denildi.