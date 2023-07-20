İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tartışmalı yargı reformuna yönelik ulusa sesleniş konuşmasında, "Gerçek bir demokraside ne olacağını belirleyen silahı tutan el değil, oy pusulasını sandığa koyan eldir” ifadelerini kullandı. Netayahu’nun konuşmasının ardından yargı reformu karşıtları yeniden sokağa indi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tartışmalı yargı reformuna yönelik ulusa sesleniş konuşması yaptı. Netanyahu, tartışmalı yargı reformu ile Yüksek Mahkemenin hükümet ve meclisin kararlarını yasalar nezdinde tutarsız bulduğu takdirde bozma yetkisine sınır getirilmesinin demokrasiyi tehdit etmediğini savunarak, önümüzdeki hafta meclis tarafından onaylanması beklenen yasa tasarısı üzerinde uzlaşmaya varma çabalarının sürdüğünü söyledi. Netanyahu, yargı reformu karşıtı göstericileri hükümeti devirmek için yalnızca kaos oluşturmaya çalışan aşırılık yanlıları olarak nitelendirdi. Yargı reformuna tepki olarak görevi bırakan yedek askerlere değinen Netanyahu, "Demokraside asker orduya tabidir, hükümete tabi değildir. Askeri unsurlar tehditler yoluyla hükümet politikasını dikte etmeye çalıştığında, bu demokraside meşru değildir ve eğer başarılı olurlarsa bu demokrasinin sonu olur” dedi.

Hiçbir sorumlu hükümetin ve devletin bunu kabul etmyeceğini vurgulayan Netanyahu, "Her vatandaş buna tüm gücüyle karşı çıkmalıdır. Gerçek bir demokraside ne olacağını belirleyen silahı tutan el değil, oy pusulasını sandığa koyan eldir” diye konuştu.

Başbakanlık görevinde bulunduğu 16 yıl boyunca kendini hep herkesin başbakanı olarak gördüğünü aktaran Netanyahu, “Tam bu anlarda bile, makullük yasası üzerinde anlaşmaya varmak için çaba sarf edildiğini size söylemek istiyorum. Bu çabaların başarıya ulaşmasını umuyorum. Ama kabul etmeseler bile koalisyonun kapısı size, İsrail halkına ve muhalefete her zaman açık olacaktır. Çünkü ben bir şeyi hep hatırlıyorum: Biz tek milletiz, tek kaderimiz var, başka vatanımız yok ve kardeşiz” ifadelerini kullandı.

Yargı reformu karşıtları sokağa indi

Başkent Tel Aviv’de sokağa inen yüzlerce kişi, Habima Meydanı’ndan Ayalon Otoyoluna yürüdü. Ellerinde İsrail bayrakları ile otoyolu trafiğe kapatmaya çalışan göstericilere, polis tazyikli su ile müdahale etti. Göstericilerin yolu trafiğe kapatmasını engellemek amacıyla bölgeye TOMA ve atlı polisler konuşlandırıldı.