Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kiloda mücadele eden Nesrin Baş, Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyonaya eleme turundan başlayan Nesrin, Bulgar Yuliana Vasileva Yaneva’ya 10-0 kaybetmesine rağmen rakibinin finale yükselmesiyle birlikte repesaj maçına çıkmaya hak kazandı. Repesajda Macar Noemi Szabados ile karşılaşan Nesrin, müsabakadan 4-0’lık üstünlükle ayrılarak bronz madalya maçına çıkmayı elde etti.

Bronz madalya müsabakasında Çekyalı rakibi Adela Hanzlickova’nın sakatlığı sebebiyle müsabakaya çıkamaması sonrası Nesrin Baş bronz madalyanın sahibi oldu.