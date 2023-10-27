Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Nesrin Baş, hedefinin olimpiyatlara gidip altın madalya kazanmak olduğunu vurgulayarak, “Türk kadınının gücünü gösterdiğim için mutluyum” dedi.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen U-23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda, 68 kilo kategorisinde Dünya şampiyonu olan Beşiktaş Kulübü’nün milli güreşçisi Nesrin Baş, kulübün resmi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu. Nesrin Baş, Cumhuriyetin 100. yılında üst üste ikinci kez Dünya şampiyonu olmaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türk kadınının gücünü gösterdiği için sevinçli olduğunu belirten Nesrin Baş, “Hedefim olimpiyatlara gidip altın madalya kazanmak. Başta ailem olmak üzere; Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’a, Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu’na ve antrenörlerime teşekkür ediyorum. Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğim. Ne mutlu Türküm diyene” diye konuştu.