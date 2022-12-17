BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki nesli tükenmekte olan ve aynı zamanda dünyada en büyük uçabilen kuş türü olan Toy, dron ile görüntülendi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki nesli tükenmekte olan ve aynı zamanda dünyada en büyük uçabilen kuş türü olan Toy, dron ile görüntülendi.

Türkiye’nin en büyük kuş türü olan ve aynı zamanda dünyada en büyük uçabilen kuş türü olay toy, Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Gülistan Ovası’nda görüntü. Erkek toy kuşlarının kanat açıklığı 260 santim, ağırlıkları 18 kilo, dişi toylar ise 6,8 kilogramdır. Genellikle ovalarda yaşan toy kuşu dronla görüntülendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan köylü vatandaşlarında Kenan Emen, “Burası Adilcevaz’a bağlı Gülistan Ovası. Toy kuşları yaz aylarında buraya gelir, kar yağıncaya kadar burada bulunurlar. Kar yağışında sonra sıcak bölgelere göç ederler. Toy kuşları genellikle Konya Ovası, Muş Ovası, Bitlis Gülistan Ovası ve Şanlıurfa Harran Ovası’nda yaşarlar” dedi.