Artvin’in Arhavi ilçesinde dünyada nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan Balaban kuşu görüldü. Balaban kuşunun bahçesine konduğu Mahmut Çorbacı, kuşu yetkililere teslim etti.

Balaban kuşunu yol kenarında bitkin bir halde çalılara takılı halde bulduğunu ifade eden Çorbacı “Annem hastane dönüşü alt geçitten geçmek istersen ayağı çalılara takılı halde bir hayvanı görünce bana haber verdi. Sonrasında kuşun yanına gittiğimde başka yırtıcı kuşlar mı kovaladı nedense sarhoş gibiydi. Sonra üzerine bir bez atarak yakaladım. Hiçbir şey de yediremedim. Ne yediğini de bilmiyordum. Her hangi bir yerinde kırığı çıkığı yoktu. Böyle bir kuşu ilk defa görüyorum. Nereden geldiğini de bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Çorbacı daha sonra Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine kuşu teslim etti.