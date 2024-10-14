Adıyaman’da, Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin kırmızı listesinde koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk, aracın çarpması sonucu telef oldu.

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesi yakınlarında yolda bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuğa bir araç çarptı. Aracın çarpması sonucu porsuk karayolu üzerinde telef oldu. Telef olan porsuğun nesli tükenme tehlikesi altında olduğu anlaşıldı. Porsuk daha sonra vatandaşlar tarafından karayolundan alınarak yol kenarına bırakıldı.