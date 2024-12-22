Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Küllin Yaylası, nadir rastlanan bir doğa harikasına ev sahipliği yaptı. Yaylada bir evin güvenlik kamerası, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşak ailesini anbean kaydetti.

Görüntüler, dün gece saatlerinde Gazipaşa ilçe merkezine 65 kilometre uzaklıkta, bin 650 metre yükseklikte bulunan Küllin Yaylası’nda kaydedildi. Görüntülerde, üç vaşağın karla kaplı yollarda süzülerek yürüdüğü ve bir süre sonra yayla evinin önüne kadar geldiği görülüyor. Yaylada yiyecek aradığı düşünülen vaşaklar, sakin ve zarif hareketleriyle izleyenleri hayrete düşürdü.

IUCN’nin kırmızı listesinde

Belgesel sahnelerini aratmayan Küllin Yaylası’nda çekilen bu görüntüler, nesli tükenme tehdidi altındaki canlıların yaşam alanlarını korumanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlattı. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve "Anadolu Vaşağı" olarak bilinen vahşi kedi, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında bulunuyor.