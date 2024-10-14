Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesi yakınlarında, Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki bir porsuk, araç çarpması sonucu telef oldu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk telef oldu.

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesi yakınlarında, Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki bir porsuk, araç çarpması sonucu telef oldu. Yolda bulunan porsuğa bir aracın çarpmasıyla yaşanan olayda, hayvan karayolu üzerinde hayatını kaybetti.

Vatandaşlar, telef olan porsuğu yol kenarına alarak çevre güvenliğini sağladı.

Yetkililer, bu tür olaylara karşı dikkatli olunması gerektiğini ve nesli tehlike altında olan canlıların korunmasının önemini vurguladı.