Batman’ın Sason ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi, köy çeşmesi havuzunda telef olmuş halde bulundu.

Batman’ın Sason ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi, köy çeşmesi havuzunda telef olmuş halde bulundu.

Sason ilçesine bağlı Acar köyünde köylüler tarafından köy çeşmesi önünde bulunan havuzda telef olmuş olarak olarak bulunan oklu kirpinin doğal ortamlarında 18-20 yıl kadar yaşayabildiği, vücutlarında çok yoğun olarak kılların farklılaşmasıyla oluşmuş dikenleri olması sebebiyle genel olarak kirpilerle karıştırılıyor olsalar da gerçekte akrabalıkları bile olmayan nesli tükenmekle karşı karşıya olan farklı tür olduğu. Oklu kirpi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, tarafından avlanması yasak olduğu belirtildi. Oklu kirpiyi ilk defa gören köylüler, kirpiyi cep telefonu ile görüntüledi.