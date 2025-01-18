Burdur, Antalya ve Isparta’da fotokapanlarla tespit edilen karakulak, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu nadir türün avlanması, 600 bin TL tazminat cezası ve idari para cezası ile yasaklanmış durumda.

Anadolu’nun gizemli yaban hayatı türlerinden biri olan karakulak, Burdur, Antalya ve Isparta’nın yaban hayatında önemli bir yere sahip. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen fotokapan çalışmaları, bu nadir kedi türünün bu illerin birçok bölgesinde varlığını ortaya koydu. Ancak, karakulaklar tehdit altındaki yaşam alanlarında var olma mücadelesi veriyor.

Kedigiller familyasından olan Karakulak (Caracal caracal), ortalama 40-50 cm yükseklik ve 12-20 kilogram ağırlığında olup uzun bacakları ve siyah uçlu, tüylü kulakları ile dikkat çekiyor. Adını da bu karakteristik siyah kulaklarından alan karakulak, özellikle hızlı refleksleri ve avlanma kabiliyeti ile biliniyor. Genellikle küçük memeliler, kuşlar ve sürüngenlerle beslenen bu tür, tek başına avlanıyor ve doğada çok görünmüyor.

Türkiye’de yalnızca güneybatı Anadolu’da, özellikle Burdur, Antalya, Isparta ve Muğla illerinde sınırlı bir alanda yaşayan karakulak, kurak ve kayalık bölgelerde yaşamayı tercih eden ve aynı zamanda nesli tehlike altında olan türler arasında yer alıyor.

Karakulak avına ağır cezalar

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve Resmi Gazete’de yayınlanan “Yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme nedeniyle hükmolunacak tazminat bedelleri” çerçevesinde 2024-2025 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı ile karakulak avlamanın cezası oldukça ağır. Bir karakulak avlayan kişiye 600 bin TL tazminat cezası ile birlikte 11 bin TL idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca av yapan kişiler hakkında adli işlem başlatılıyor. Bu yüksek cezalar, nesli tehlike altındaki bu türün korunması için caydırıcı bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Koruma çalışmaları devam ediyor

“Ormanın Sırrı Karakulak” adıyla belgeseli çekilen bu özel türün korunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Fotokapanlarla yapılan gözlemler, karakulağın yaşam alanlarını ve davranışlarını daha iyi anlamaya yardımcı oluyor.

Yetkililer, doğanın ve yaban hayatının korunması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirterek, “Karakulak türümüz başta olmak üzere, yaban hayatını korumak hepimizin görevi. Doğaya zarar veren kişileri tespit ettiğinizde vakit kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüklerine haber vermenizi rica ediyoruz” çağrısında bulundu.

Karakulakların yaşam alanlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için vatandaşların desteğinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.