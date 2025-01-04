Nesli tükenme tehlikesi altında olan, kedigiller familyasına ait bir tür olan ve ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, Bayburt’ta drone kamerasıyla görüntülendi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği(IUCN) kırmızı listesindeki vaşaklar, Bayburt’ta bir ay içerisinde 2 kez görüldü.

Bayburt’un merkez ilçesine bağlı Kurbanpınar köyünde yiyecek arayan bir vaşak, Veysel Karani Yerlikaya isimli vatandaşın drone kamerasına yansıdı. Normal bir kediden beş kat daha büyük olan vaşağın drone ile izini süren Yerlikaya’nın görüntülerinde karlı arazide vaşağın ilerlediği, uzunca bir süre uzaklara baktığı görülüyor. Yerlikaya, insanlardan uzakta ormanlık, kayalık alanlarda yaşayan vaşağın daha sonra uzaklaşarak gözden kaybolduğunu belirtti. Öte yandan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin kırmızı listesinde yer alan vaşaklar, birkaç gün önce Bayburt’un Kitre köyünde görülmüş, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.