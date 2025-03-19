Aydın’ın Kuşadası ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Türkiye’de sadece 100 tane olduğu tahmin edilen Akdeniz Foku, marinaya misafir olarak kayalıklarda avlandı.

Dünya genelinde 900, Türkiye’de ise 100 kadar olduğu tahmin edilen Akdeniz Fokları’nın nesli her geçen gün yok olma tehlikesi altına girerken, Kuşadası ilçesinde marinaya misafir olan bir Akdeniz Foku görüntülendi. Marinada denizci olarak görev yapan Yiğit Savaş Yetişen tarafından görüntülenen Akdeniz Foku bölgede mutluluk yaşatırken, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) foku izlemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından fokun, balık açısından zengin olmasından dolaylı marinaya tercih ettiği tahmin edildi.

Akdeniz Foku’nun Kuşadası’nda yaşamasının büyük bir zenginlik olduğunu vurgulayan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Dünyada nesli kritik derecede tehdit altında bulunan bir Akdeniz Foku bugün Setur Kuşadası Marina’ya misafir oldu. Yaşam alanı mağarası Kemerönü mevkiinde bulunan Akdeniz Foku, Kuşadası kıyılarında büyük ölçüde korunarak günümüze kadar gelebilen Kuştur - Marina arasındaki kayalık bölgede beslenmesini sağlamakta, zaman zaman da besinin bol ve avlanmasının kolay olduğu marinaya da sık sık gelmektedir. Marinada denizci olarak görev yapan Yiğit Savaş Yetişen tarafından bugün görüntülenen Akdeniz Foku’nun görülmesi büyük mutluluk yaşattı. Akdeniz Fokları konusunda uzman kuruluş olan Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD), önceki yıllarda yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, Türkiye’de yapılaşmadan korunması gerekli duyarlı kıyı habitatları haritasında, Aydın ili Akdeniz Foku önemli kıyı alanları içinde, Kuşadası Doğal Botanik Parkı, Kemerönü mevkii kayalık alanı, Dilek Yarımadası kıyı alanları ve Didim’in güney kıyıları da koruma sahası olarak belirtilmiştir. Kuşadası’nın denizel biyoçeşitliliği açısından çok önemli bir tür olan nesli kritik derecede tehdit altındaki Akdeniz Fokları, dünyada sadece 4 bölgede yaşamakta ve sayıları 900 olarak bilinmektedir. Akdeniz Fokunun Kuşadası’nda yaşaması büyük zenginlik olup, yaşam alanı olan kentin son doğal alanlarının özellikle yapılaşmalardan korunması gerekmektedir. Akdeniz Foku’nun ve yaşam alanı olan kıyısal alanların yapılaşmalardan korunması için, öncelikle kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri işbirliği yaparak gerekli önlemleri almalıdır. Akdeniz Foku’nu korumak, doğal kıyısal alanlarımızı korumaktır" dedi.